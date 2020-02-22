Fitch, Türkiye'nin 'BB-' seviyesindeki kredi notunu ve 'durağan' görünümünü teyit etti
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Fitch, Türkiye'nin 'BB-' seviyesindeki kredi notunu ve 'durağan' görünümünü teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

22.02.2020 01:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 01:39
Fitch, Türkiye'nin 'BB-' seviyesindeki kredi notunu ve 'durağan' görünümünü teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Ratings, 'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti.


Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ekonomik büyümenin güçlü bir şekilde toparlandığı, enflasyonun geçen yılın başında gördüğü yüzde 20 seviyelerinden düştüğü, cari açığın gelişme gösterdiği ve dış risklerin hala yüksek seviyelerde olmasına rağmen azaldığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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