Fitch'ten Türkiye'ye Uyarı: Para Politikasında Aşınma Baskı Yaratır
Fitch Ratings, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCMB ile ilgili yaptığı değerlendirmeye istinaden, "Türkiye'nin para politikası bağımsızlığında daha büyük aşınma, Türkiye'nin ülke kredi profili üzerinde daha da baskı yaratır" uyarısını yaptı.
Fitch Ratings, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCMB ile ilgili yaptığı değerlendirmeye istinaden, "Türkiye'nin para politikası bağımsızlığında daha büyük aşınma, Türkiye'nin ülke kredi profili üzerinde daha da baskı yaratır" uyarısını yaptı.
Kaynak: Dunya.com