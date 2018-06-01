Fitch'ten Türk Bankalarına İlişkin Açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 25 Türk bankasının negatif izlemeye alındığını duyurdu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, 25 Türk bankasının negatif izleme sürecine alındığı (RWN), bu kararda, son dönemdeki piyasa oynaklığının sonrasında bankaların performansının, varlık kalitesinin, sermayelendirilmesinin, likiditesinin ve finansman profillerinin risklerine ilişkin yansımasının etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Ekonomik ve mali piyasa şartları daha da kötüye gitmezse, pek çok durum için not indirimlerinin sadece bir basamak olarak kısıtlanması olası. Negatif izlemeyi 6 ay içerisinde sonuçlandırmayı bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Türk bankalarının yüksek riske sahip bir ortamda faaliyet göstermelerine rağmen büyük oranda tatmin edici finansal ölçütleri içerdiği vurgulanan açıklamada, Türk bankacılık sisteminde takipteki kredilerin oranının ılımlı seviyede bulunduğu, bankaların karlılıklarının güçlü, sermayelendirmesinin makul ve likidite tamponlarının kabul edilebilir seviyede olduğunun altı çizildi.