Fitch'ten Büyüme ve Enflasyon Tahmini

Fitch, Türkiye'nin 2017 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 10,7, büyüme tahminini yüzde 4,7 olarak öngördü.

Fitch'ten Büyüme ve Enflasyon Tahmini

Fitch, Türkiye'nin 2017 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 10,7, büyüme tahminini yüzde 4,7 olarak öngördü.

Kaynak: Dunya.com