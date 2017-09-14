Fitch'ten Büyüme ve Enflasyon Tahmini

Fitch, Türkiye'nin 2017 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 10,7, büyüme tahminini yüzde 4,7 olarak öngördü.
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