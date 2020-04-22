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Fitch, Ekonomi, Haber

Fitch'ten "benzeri görülmemiş küresel resesyon" uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "benzeri görülmemiş" bir küresel resesyon beklendiğini belirterek, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,9 daralacağını öngördü.

22.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:18
Fitch'ten

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "benzeri görülmemiş" bir küresel resesyon beklendiğini belirterek, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,9 daralacağını öngördü.

Fitch Ratings tarafından üçüncü kez güncellenen Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, Kovid-19 salgınına karşı alınan tecrit önlemlerinin uzaması ve gelen veriler doğrultusunda küresel ekonomik büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gidildiği kaydedildi.

Raporda, küresel ekonominin 2020'de yüzde 3,9 daralmasının öngörüldüğü ve "benzeri görülmemiş" bir resesyon beklendiği bildirildi. Fitch, 2 Nisan'da yayımlanan bir önceki raporunda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 1,9 küçüleceğini tahmin etmişti.

Avro Bölgesi için yüzde 7'lik ekonomik daralma beklentisi

Söz konusu daralmanın küresel gelir seviyesinde 2020'de bir önceki yıla göre 2,8 trilyon dolarlık bir düşüş yaşanması anlamına geldiğine işaret edilen raporda, küresel ekonominin 2021'de ise yüzde 5 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, en büyük aşağı yönlü revizyonların Avro Bölgesi ekonomisinde yapıldığına işaret edilerek, bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 7 daralmasının beklendiği, 2021'de ise yüzde 4,3'lük bir büyüme öngörüldüğü kaydedildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'da yüzde 6,2'lik bir küçülme beklenen raporda, Kovid-19 salgının bölgede en çok etkilediği ülkelerden İtalya ekonomisinin 2020'de yüzde 8, Fransa ekonomisinin yüzde 7 ve İspanya ekonomisinin yüzde 7,5 daralacağının tahmin edildiği aktarıldı. Raporda, İngiltere ekonomisinin ise bu yıl yüzde 6,3 küçülmesinin beklendiği bildirildi.

Hiç bir ülke veya bölgenin Kovid-19 salgınının yıkıcı ekonomik etkilerinden kaçamadığına dikkat çekilen raporda, ABD ekonomisinin de bu yıl yüzde 5,6 daralacağı, 2021'de yüzde 4,3'lük büyüme göstereceği öngörüldü.

Çin ekonomisi için yüzde 0,7'lik büyüme tahmini

Raporda, Çin ekonomisinin ise bu yıl yüzde 0,7, 2021'de ise yüzde 7,9'luk bir büyüme performansı göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Fitch'in raporunda, Japonya ekonomisinin de bu yıl yüzde 5 daralması, 2021'de ise yüzde 3,2 büyümesi öngörüldü.

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde de aşağı yönlü revizyonlar yapıldığı belirtilen raporda, emtia fiyatlarındaki düşüş, sermaye çıkışları ve daha sınırlı politika esnekliğinin salgının ekonomik etkisini artırdığı ifade edildi.

Raporda, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin bu yıl ortalama yüzde 0,5 daralmasının, 2021'de ise yüzde 6,4 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Türkiye ekonomisiyle ilgili tahminlere de yer verilen raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2 daralacağı, 2021'de yüzde 4,9 büyüyeceği tahmin edildi.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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