Fitch'ten ABD'ye Kredi Notu Uyarısı

Fitch yöneticisi Edward Parken, ABD'de borç tavanı anlaşmazlığı yine son dakikaya kadar devam ederse ülke notunun negatif etkilenebileceğini söyledi.

Fitch'ten ABD'ye Kredi Notu Uyarısı

Fitch yöneticisi Edward Parken, ABD'de borç tavanı anlaşmazlığı yine son dakikaya kadar devam ederse ülke notunun negatif etkilenebileceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com