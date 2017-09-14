Fitch'ten ABD'ye Kredi Notu Uyarısı

Fitch yöneticisi Edward Parken, ABD'de borç tavanı anlaşmazlığı yine son dakikaya kadar devam ederse ülke notunun negatif etkilenebileceğini söyledi.
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