Fitch: Sukuk ihracı ivmesinin yılın geri kalanında devam etmesi bekleniyor
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Fitch: Sukuk ihracı ivmesinin yılın geri kalanında devam etmesi bekleniyor

Fitch: Sukuk ihracı ivmesinin yılın geri kalanında devam etmesi bekleniyor
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel sukuk ihracının bu yılın ilk çeyreğinde 715,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, sukuk ihracındaki ivmenin yılın geri kalanında da devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel sukuk ihracının bu yılın ilk çeyreğinde 715,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, sukuk ihracındaki ivmenin yılın geri kalanında da devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, sukuk piyasasının artan ABD tahvil faizlerinin sabit getirili piyasalar üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere gelişmekte olan piyasalardan ve küresel trendlerden etkilendiği aktarıldı.

Toplam küresel sukuk ihracının 2021'in ilk çeyreğinde 715,2 milyar dolara ulaştığına işaret edilen açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi bölgesi, Malezya, Endonezya, Türkiye ve Pakistan'dan 18 aydan uzun vadeli sukuk ihracının bu yılın ilk çeyreğinde 9,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, sukuk ihracı ivmesinin yılın geri kalanında da devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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