Fitch Solutions'a Göre Emtia Fiyatları Gelecek Yıl Düşecek

Piyasa araştırmaları firması Fitch Solutions tarafından yayınlanan Ülke Riskleri ve Sanayi raporu, gelecek yıl emtia fiyatlarının şu an bulunduğu düzeylere göre zayıflamasını beklerken fiyatların çoğunun yıllık ortalamanın altında kalacağını öngörüyor.

Sözkonusu durum, sunumun büyümesi ile istemin yavaşlamasının arkasından gelecek, ne var ki tarihsel düzeylerle karşılaştırıldığında, destekleyici makroekonomik ortam ile düşük stoklar nedeniyle emtia fiyatları yine de göreceli olarak yüksek kalmaya devam edecek.

Firma, "Firmamıza ait Toplam Emtia Fiyat Endeksi'nin (enerji, metaller ile tarım sektörü genelinde ana emtiaların öngördüğümüz yıllık fiyat ortalamalarının eşit ağırlıklı endeksi) içinde bulunduğumuz yıl için beklenen %43, 8 oranındaki etkileyici yıllık bazlı büyümenin arkasından, gelecek yıl nominal olarak yıllık bazda %7, 9 oranında düşeceğini öngörüyoruz. " açıklamasını yaptı.

Fitch Solutions gelecek yıl, özellikle demir cevheri, çelik, doğal gaz, termal kömür, palmiye yağı ile soya fasulyesi başta olmak üzere 27 temel emtiadan 19'unun yıllık ortalama fiyatlarının daha düşük olacağını öngörmekte.

Buna karşılık Fitch Solutions, yeni yılda kalay, lityum, süt ile kakao fiyatlarının ortalama olarak daha yüksek olacağını öngörüyor.

Kaynak: Miningweekly

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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