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Fitch: Salgın stadyum gelirlerinde baskı oluşturuyor

Fitch Ratings, koronavirüs salgının özellikle Asya-Pasifik ülkelerinde sportif etkinliklerin ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden olduğunu, bu durumun stadyum gelirleri üzerinde mali baskı oluşturduğunu belirtti.

25.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:16
Fitch: Salgın stadyum gelirlerinde baskı oluşturuyor

Ratings, koronavirüs salgının özellikle Asya-Pasifik ülkelerinde sportif etkinliklerin ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden olduğunu, bu durumun stadyum gelirleri üzerinde mali baskı oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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