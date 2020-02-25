Fitch: Salgın stadyum gelirlerinde baskı oluşturuyor
Fitch Ratings, koronavirüs salgının özellikle Asya-Pasifik ülkelerinde sportif etkinliklerin ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden olduğunu, bu durumun stadyum gelirleri üzerinde mali baskı oluşturduğunu belirtti.
25.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:16
Fitch Ratings, koronavirüs salgının özellikle Asya-Pasifik ülkelerinde sportif etkinliklerin ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden olduğunu, bu durumun stadyum gelirleri üzerinde mali baskı oluşturduğunu belirtti.
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Kaynak: Dunya.com