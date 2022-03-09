Fitch: Rusya yaptırımlar yüzünden yakında borçlarını ödeyemez hale gelebilir

Önde gelen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Rusya'nın devlet tahvillerinin notunu daha da düşürerek 'çöp' seviyesine indirirken, ülkenin yakında borçlarını ödeyemez duruma düşebileceğini bildirdi.

Fitch, Rusya'nın statüsünü yatırım yapılabilir ülkeler seviyesinden aşağıya indirdikten sadece birkaç gün sonra, neredeyse en düşük seviyeye düşürdü.

Bu, Ukrayna'nın işgali ardından kapsamlı yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'nın ekonomik itibarına inen son darbe oldu.

Bu hafta Moskova hükümeti, devlet tahvillerinin vadesi gelen faiz ödemelerinin yaptırımlardan etkilenebileceğini bildirmişti.

Fitch "Yaptırımların baskısının giderek daha çok hissedilmesi ve enerji ticaretini sınırlayacak öneriler, Rusya'nın siyasi bir yanıt verme ihtimalini artırıyor. Bunlar arasında en azından bazı devlet borçlarının seçilerek ödenmemesi de olabilir" diyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu açıklaması, ABD ve İngiltere'nin Rus petrolünü yasaklama planlarını duyurmasından sonra yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, " Rusya ekonomisinin can damarı"nı hedeflediklerini söyledi.

Avrupa Birliği de Rusya doğal gazına bağımlılığını yıllara yayarak 2030'a kadar azaltmayı planladığını bildirdi.

'Borçlarımızı ödeyeceğiz ama...'

Önemli bir petrol ihracatçısı olan Rusya'ya yönelik bu tür adımlarla, Moskova'nın mali imkanlarının iyice sınırlanması hedefleniyor. Ama uzmanlar bu tür adımların küresel piyasalarda petrol ve doğal gaz fiyatlarını muhtemelen daha da artırarak bütün ülkeleri etkileyeceği uyarıları yapıyor.

Pazar günü Rusya hükümeti, yatırımcılara, kamu borçlarını ödemeyi sürdüreceğini söyledi.

Ama aynı zamanda enerji sektörüne uygulanan uluslararası yaptırımların, mali yükümlülüklerini yerine getirme imkanlarını ve arzusunu sınırlayabileceği uyarısını da yaptı.

Rusya Maliye Bakanlığı açıklamasında "Ülke dışından yatırım yapanlara bu tür ödemelerin gerçekleştirilmesi olasılığı, yabancı devletlerin Rusya Federasyonu'na yönelik sınırlayıcı önlemlere bağlı olacaktır" denildi.

Moody's ve Standard and Poor's da not düşürdü

Eğer Rusya borç geri ödemelerini yapmayı sürdüremezse, 1917 Bolşevik Devrimi'ni izleyen dönemden bu yana ülkenin ilk kez ciddi şekilde devlet tahvillerini ödeyemez duruma düşme ihtimali var.

Son günlerde Fitch'in rakibi diğer önde gelen kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Standard and Poor's da Rusya'nın dış borçlarını geri ödeme puanını düşürdü.

Bu da dünyanın önde gelen üç derecelendirme kuruluşunun birden, Rusya'nın kamu borçlanmasını "yatırım yapılabilir" düzeyinin altında ya da "çöp" seviyesinde gördüğü anlamına geliyor.

Rus rublesi de kapsamlı yaptırımlar birer birer açıklandıkça, dünya çapında farklı piyasalarda rekor düşüşler gösterdi.

Rusya Merkez Bankası geçen ay, para biriminin düşüşünü durdurmak amacıyla faiz oranlarını iki mislinin üzerinde artırarak yüzde 20'ye çıkardı.