Fitch petrol fiyatları öngörüsünü yükseltti
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Fitch petrol fiyatları öngörüsünü yükseltti

Fitch petrol fiyatları öngörüsünü yükseltti
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıl ve gelecek yıla yönelik ham petrol varil fiyatları öngörüsünü yukarı yönlü revize etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıl ve gelecek yıla yönelik ham petrol varil fiyatları öngörüsünü yukarı yönlü revize etti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı çalışmalarının başarılı olması ve kısıtlamaların daha da hafifletilmesi durumunda petrol talebinde artış eğiliminin yılın ikinci yarısında da devam edeceği bildirildi.

Yeni virüs türevlerinden kaynaklı vaka artışlarının talepteki toparlanma beklentilerini olumsuz etkilemeyi sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, OPEC+ ülkelerinin üretim politikalarının petrol arzı yönetiminde önemini koruduğu belirtildi. OPEC+ ülkelerinin nisanda kabul ettiği ve haziranda uygulamaya aldığı üretim artışlarının artan talebi karşılamaya yardımcı olacağı ancak yılın ikinci yarısında piyasayı dengelemek için yetersiz kalacağı ifade edildi.

Açıklamada, OPEC+ grubu ülkelerinin günde yaklaşık 7 milyon varil yedek kapasitesi olduğu ve bunun kısa vadede artan talebi karşılamak için yeterli olacağı tahminine yer verildi. Talepteki toparlanma hızının üretimindeki artış oranlarının gerisinde kalıp kalmayacağı konusundaki belirsizliklerin fiyatlarda dalgalanmalara sebep olabileceğine işaret edildi.

Öte yandan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık iki aydır süren ABD-İran dolaylı görüşmelerinde nihai kararın çıkması ve İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması durumunda, ülkenin piyasaya yaklaşık 1,5 milyon varil petrol sunabileceği ancak OPEC+'nın üretim artışlarında yavaşlamaya giderek İran'dan gelecek ilave varillerin etkisini azaltabileceği kaydedildi.

Fitch, dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varilinin bu yıl 63 dolar, gelecek yıl ise 55 dolar civarında seyredeceğini öngörüyor. Bir önceki raporunda Fitch, Brent türü ham petrolün bu yıl 58 dolar, gelecek yıl ise 53 dolar olacağını tahmin etmişti.

WTI türü ham petrolün ise bu yıl ortalama 60 dolar, gelecek yıl ise 52 dolar olması bekleniyor. Fitch daha önce bu rakamın bu yıl için 55 dolar, gelecek yıl için 50 dolar olacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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