Fitch, Nijerya'nın Kredi Notunu Teyit Etti

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Nijerya'nın kredi notunu teyit etti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Nijerya'nın kredi notunun "B+" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "negatif" olduğu bildirildi.

Nijerya'nın düşük petrol fiyatlarından toparlandığı vurgulanan açıklamada, ülkenin ham petrol dahil toplam petrol üretiminin geçen yılın son çeyreğinde günlük ortalama 2,1 milyon varile ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, petrol fiyatlarının artması ve ülkenin petrol üretiminin yükselmesiyle ülke ekonomisinin de bu yıl yüzde 2,8 ve gelecek sene de yüzde 3 büyüme göstermesinin öngörüldüğü duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, ekonominin çeşitlendirilmesi gibi yapısal reformların başarıyla uygulanması ve ülkenin petrol sektöründe önemli reformlar gerçekleştirilmesi halinde Nijerya'nın görünümünün "durağana" çekileceği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, sıkılaşmış parasal koşulların Nijerya'nın büyüme beklentisi üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, siyasal ve güvenlik koşullarının kötüleşerek petrol üretimini azaltması durumunda ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.