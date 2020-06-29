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Fitch: Kovid-19 kaynaklı ekonomik bozulmalar hafifledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik bozulmaların hafiflediğini belirterek, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahmininde değişikliğe gitmedi ve dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,6 daralacağını öngördü.

Fitch: Kovid-19 kaynaklı ekonomik bozulmalar hafifledi
29.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:44

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik bozulmaların hafiflediğini belirterek, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahmininde değişikliğe gitmedi ve dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,6 daralacağını öngördü.

Fitch Ratings tarafından güncellenen Küresel Ekonomik Görünüm Raporu, "Koronavirüs bozulmaları hafifliyor" başlığıyla yayımlandı.

Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahmininin sabit bırakıldığı raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,6 daralacağı, 2021'de yüzde 4,9 ve 2022'de yüzde 3,4 büyüyeceği tahmin edildi.

Toparlanma sinyalleri

Raporda, nisan ayından bu yana ekonomik faaliyetteki toparlanma sinyallerinin arttığına işaret edilerek, kuruluşun küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinin istikrar kazanmaya başladığı aktarıldı.

Raporda, Kovid-19 kaynaklı ekonomik bozulmaların hafiflediğine belirtilerek, ancak salgının yeniden yayılmaya başlaması ve salgına karşı uygulanan kısıtlamaların yeniden getirilmesine yönelik aşağı yönlü risklerin yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Çin, Almanya, Güney Kore ve Avustralya'nın büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edilen raporda, Brezilya, İngiltere, Meksika, Rusya, Türkiye, Endonezya ve Güney Afrika'nın büyüme tahminleri ise aşağı yönlü güncellendi.

Avro Bölgesi'nin ekonomik büyüme tahmininde yukarı yönlü revizyon

Raporda, daha önce bu yıl yüzde 8,2 daralması beklenen Avro Bölgesi ekonomisinin yüzde 8 küçüleceği kaydedildi. Bölge ekonomisinin gelecek yüzde 4,5, 2022'de ise yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'da bu yıl yüzde 6,3 daralmasının beklendiğine işaret edilen raporda, Kovid-19 salgınının bölgede en çok etkilediği ülkelerden İtalya ekonomisinin 2020'de yüzde 9,5, İspanya ekonomisinin yüzde 9,6 ve Fransa ekonomisinin yüzde 9 küçüleceği öngörüldü.

Raporda, İngiltere ekonomisine ilişkin büyüme tahmini aşağı yönlü revize edilerek, daha önce bu yıl yüzde 7,8 küçüleceği tahmin edilen ülke ekonomisinin yüzde 9 küçülmesinin beklendiği bildirildi.

Bu zaman kadar uygulanan politika müdahalelerinin Avrupa'daki ekonomik şoku hafiflettiğinin altı çizilen raporda, ancak bölgedeki işsizlik oranının önümüzdeki aylarda önemli ölçüde artmasının beklendiğine dikkat çekildi.

Çin'deki toparlanma sağlam bir hızda devam ediyor

ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin tahminlerin sabit tutulduğu raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6 daralacağı, 2021'de yüzde 4 ve 2022'de yüzde 2,7 büyüyeceği tahmin edildi.

Raporda, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralmasının beklendiğine işaret edilerek, son zamanlarda Kovid-19 vakalarındaki yükselişin aşağı yönlü riskleri artırdığına vurgu yapıldı.

Fitch'in raporunda, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de ise ekonomik toparlanmanın sağlam bir hızda devam ettiği belirtilerek, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 1,2, gelecek yıl yüzde 7,5 ve 2022'de yüzde 5,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Gelişmekte olan ülke ekonomilerine ilişkin büyüme tahminlerine de yer verilen raporda, Hindistan ekonomisinin bu yıl yüzde 5, Brezilya ekonomisinin yüzde 7 ve Meksika ekonomisinin yüzde 9,1 küçülmesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, Rusya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 5,8 daralacağı, 2021'de yüzde 3,6 ve 2022'de yüzde 2 büyüyeceği öngörüldü.

Türkiye ekonomisiyle ilgili tahminlerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3,9 daralacağı, 2021'de yüzde 5,4 ve 2022'de yüzde 4,6 büyüyeceği tahmin edildi.

Kaynak: AA

Manşet

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