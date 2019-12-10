Fitch, İstanbul, İzmir, Bursa Antalya ve Manisa'nın kredi notunu yükseltti
Fitch beş büyükşehrin kredi notunu 'durağan'a yükseltti
10.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:31
Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, beş büyük şehir İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Manisa'nın kredi notunu negatif'den durağan'a yükseltti.
Fitch, söz konusu belediyelerin orta vadede güçlü bir görünüme sahip olacaklarını ve zayıf risk konumunun, sürdürülebilir borç değerlendirmeleri ile dengeleceğine dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com