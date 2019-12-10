Fitch, İstanbul, İzmir, Bursa Antalya ve Manisa'nın kredi notunu yükseltti
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Fitch, İstanbul, İzmir, Bursa Antalya ve Manisa'nın kredi notunu yükseltti

Fitch beş büyükşehrin kredi notunu 'durağan'a yükseltti

10.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:31
Fitch, İstanbul, İzmir, Bursa Antalya ve Manisa'nın kredi notunu yükseltti

Kredi Derecelendirme Kuruluşu , beş büyük şehir , İzmir, Bursa, Antalya ve 'nın kredi notunu negatif'den durağan'a yükseltti.


Fitch, söz konusu belediyelerin orta vadede güçlü bir görünüme sahip olacaklarını ve zayıf risk konumunun, sürdürülebilir borç değerlendirmeleri ile dengeleceğine dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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