Fitch, Hindistan'ın Kredi Notunu Teyit Etti

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hindistan'ın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Hindistan'ın yabancı para cinsinden kredi notunun "BBB-" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Orta dönem büyüme görünümünün güçlü ve dış ekonomik dengenin olumlu olduğunun belirtildiği açıklamada, öte yandan mali finansmanın zayıf olduğu ve yapısal unsurlarda gecikme görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, kamu borcunun artması veya zayıf makroekonomik politikaların yüksek enflasyona neden olması durumunda ülkenin kredi notunun olumsuz etkileneceği uyarısında bulunuldu.

Ancak, başarılı yapısal reformların uygulanarak orta dönemde kamu borcunun azaltılması ve yatırımla büyüme oranlarının korunması durumunda ülke notunun olumlu etkileneceği vurgulandı.