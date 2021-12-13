Fitch: Güçlü üretim küresel çelik sektörünün görünümünü destekleyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, güçlü üretim hacminin küresel çelik sektörünün görünümünü desteklediğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, gelecek yıl çelik üretiminin gücünü korumasının beklendiğini belirterek, çelik üreticilerinin bir miktar azalmasına rağmen yine de genel trendin üzerinde seyreden kar marjlarından faydalanmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, çelik sektörüne ilişkin nötr görünümün, Çin'in dışındaki yüksek kapasite kullanımının önümüzdeki dönemde güçlü nakit girdisini destekleyeceğine ilişkin görüşünü yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, Çin dışındaki çelik üreticilerinin 2021'de toplam üretimlerinin salgın öncesindeki seviyesini aştığı belirtilirken, artan talep ve tüketimin Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan teşvikleri yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, Çin dışındaki ülkelerin toplam çelik üretiminin 2022'de yüzde 5 daha büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi.

Fitch Ratings'in açıklamasında, Çin'in 2022'de toplam çelik üretiminin yaklaşık 1 milyar ton seviyesinde olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri

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