Fitch: Gelişmekte olan ülke notlarında aşağı yönlü baskı sürüyor
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Fitch: Gelişmekte olan ülke notlarında aşağı yönlü baskı sürüyor

Fitch: Gelişmekte olan ülke notlarında aşağı yönlü baskı sürüyor
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişmekte olan ülke notlarında aşağı yönlü baskının sürdüğünü belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişmekte olan ülke notlarında aşağı yönlü baskının sürdüğünü belirtti.

Fitch'ten yapılan açıklamada, 2021 yılında şimdiye kadar sadece 3 gelişmekte olan ülkenin kredi notunun düşürüldüğü, yabancı para cinsinden kredi notlarında ise artırım yapılmadığı bildirildi.

Negatif görünümlerin pozitifleri aştığı vurgulanan açıklamada, bunun kredi notlarında daha fazla düşüşün olabileceğine işaret ettiği aktarıldı.

Açıklamada, gelişmekte olan ülke notlarında aşağı yönlü baskının sürdüğü kaydedildi.

Kırılgan sınır piyasalarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmaya başlaması riskine açık olduğuna inanıldığı belirtilen açıklamada, gelişmekte olan piyasalarda sistemsel bir şokun ise muhtemel olmadığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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