Fitch: Çin’de en çok elektronik sektörünü etkiliyor
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde en çok aksamanın elektronik sektöründe görülmesinin beklendiğini bildirdi.
28.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:37
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde en çok aksamanın elektronik sektöründe görülmesinin beklendiğini bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com