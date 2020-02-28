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Fitch: Çin’de en çok elektronik sektörünü etkiliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde en çok aksamanın elektronik sektöründe görülmesinin beklendiğini bildirdi.

28.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:37
Fitch: Çin’de en çok elektronik sektörünü etkiliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Ratings, koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde en çok aksamanın elektronik sektöründe görülmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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