Fitch büyüme beklentisini artırdı
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Fitch büyüme beklentisini artırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisi hakkındaki beklentilerini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisi hakkındaki beklentilerini açıkladı.

Açıklamada enflasyonun yıl sonunda 16,9'a gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ortalama yıllık enflasyonun gelecek yıl için yüzde 14,6 ve 2023 için yüzde 11,8 olarak tahmin edildiği ifade edildi.

Fitch'in açıklamasında, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisinin özellikle yılın birinci çeyreğinde güçlü performansın ardından yüksek devir etkisi ve ekonomik faaliyette devam eden direnç nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltildiği bildirildi.

Bu yılın ikinci yarısında iç talep yavaşlamasının güçlü ihracat ve turizm sektöründeki toparlanma ile dengeleneceğine işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin 2022'de ise yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada cari açığın daraldığı belirtilerek bu yılın ikinci yarısında turizm gelirlerindeki iyileşmeyle cari açığın 2021'de gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3'üne gerileyeceği de kaydedildi.

Fitch büyüme beklentisini artırdı
Fitch büyüme beklentisini artırdı
Fitch büyüme beklentisini artırdı
Fitch büyüme beklentisini artırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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