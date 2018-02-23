Fitch, Brezilya'nın Kredi Notunu Düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Brezilya'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BB" seviyesinden "BB-" seviyesine düşürüldüğünü, kredi notu görünümün ise "negatiften" "durağana" çevrildiğini açıkladı.

Fitch, Brezilya'nın Kredi Notunu Düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Brezilya'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BB" seviyesinden "BB-" seviyesine düşürüldüğünü, kredi notu görünümün ise "negatiften" "durağana" çevrildiğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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