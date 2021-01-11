Fitch: Biden yönetiminin politika önceliği hükümetin salgına müdahalesini desteklemek olacaktır
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Fitch: Biden yönetiminin politika önceliği hükümetin salgına müdahalesini desteklemek olacaktır

11.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:30
Fitch: Biden yönetiminin politika önceliği hükümetin salgına müdahalesini desteklemek olacaktır

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yönetiminde acil politika önceliğinin federal hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve bunun ekonomik sonuçlarına yönelik müdahalesini desteklemek olacağını bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yönetiminde acil politika önceliğinin federal hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve bunun ekonomik sonuçlarına yönelik müdahalesini desteklemek olacağını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Biden yönetiminin uzun vadede iki partiden de destek alabilecek politikalar izlemesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Biden yönetiminin acil politika önceliği federal hükümetin salgına ve bunun ekonomik sonuçlarına müdahalesini desteklemek olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kongre ve Temsilciler Meclisinin Demokratların kontrolünde olmasının Kabinenin onaylanmasına ve önemli federal kurumlara yapılan atamaların hızlandırılmasına yardımcı olacağı aktarılan açıklamada, yeni yönetimin geçen yıl aralık ayında geçirilen mevcut destek paketine ek olarak 700-800 milyar dolarlık ilave bir paket arayışına girmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu paketin doğrudan nakit yardımı ve işsizlik yardımlarının uzatılması gibi önlemleri içerebileceği belirtildi.

İki partinin iş birliği için fırsatlar olabileceğine dikat çekilen açıklamada, dış politikada ise Biden yönetiminin geleneksel ittifakları yeniden inşa etmesinin ve Çin bağlamı dışında koruma ticaret önlemlerinin önemini azaltmaya öncelik vermesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, Biden'ın iç politikada ise Trump dönemi politikaları tersine çevirmeye yönelik kararlar alabileceği aktartıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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