Fitch: Avrupa bankalarının gelirlerindeki toparlanma 3. çeyrekte devam edecek - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fitch: Avrupa bankalarının gelirlerindeki toparlanma 3. çeyrekte devam edecek

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
Fitch: Avrupa bankalarının gelirlerindeki toparlanma 3. çeyrekte devam edecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa'nın önde gelen bankalarının 2021 yılının üçüncü çeyreğinde gelirlerindeki iyileşme eğiliminin devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa'nın önde gelen bankalarının 2021 yılının üçüncü çeyreğinde gelirlerindeki iyileşme eğiliminin devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Avrupa merkezli önde gelen bankaların gelirlerindeki toparlanmanın bu yılın üçüncü çeyreğinde devam etmesinin beklendiği, fakat bu toparlanmanın yılın ilk çeyreğine kıyasla daha yavaş gerçekleşebileceği kaydedildi.

Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilen Avrupa'nın 20 büyük bankasının halihazırda karlarının salgın öncesindeki döneme kıyasla daha yüksek olduğu belirtildi.

Fitch Ratings'in açıklamasında, Avrupa'da bankaların büyük çoğunluğunun dinamik sermaye piyasalarının ve ticari bankacılıktaki toparlanmanın etkisiyle güçlü bir gelir performansı sergilediği aktarıldı.??????????????

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Rüya Tabirleri Seda Sayan Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fitch: Avrupa bankalarının gelirlerindeki toparlanma 3. çeyrekte devam edecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 19:09:41. #1.11#