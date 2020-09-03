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Fitch, Akiş GYO'nun uzun vadeli kredi notunu teyit etti

Fitch Ratings, Akiş GYO'nun ulusal uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan 'BBB (tur)' olarak korudu.

Fitch, Akiş GYO'nun uzun vadeli kredi notunu teyit etti
03.09.2020 11:01 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:01

Fitch Ratings, Akiş GYO'nun ulusal uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan 'BBB (tur)' olarak korudu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yıllık gözden geçirme sürecinde, Akiş GYO'nun ulusal uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan 'BBB (tur)' olarak korudu, görünümünü ise negatif olarak belirledi.

Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu kuruluş raporunda pandemi nedeniyle yaklaşık 2.5 ay süreyle kapalı kalan Akasya ve Akbatı AVM'lerin gelir elde edemediği, maruz kalınan ciro kaybı neticesinde kaldıraç göstergesi olan Net Borç/FAVÖK oranının kısa vadede yükselecek olsa da 2021 yılı itibariyle tekrar muhafazakar seviyelere gerileyeceğinin öngörüldüğü belirtildi. Pandemi sonrası toparlanma sürecinin ne seviyede hızlı olacağının öngörülemediğine değinilen raporda, 2018 yılında çıkarılan bir kararla AVM'lerdeki kiraların TL'ye çevrilip TÜFE'ye endekslendiği bir ortamda; yabancı para borçluluğunun risk unsuru oluşturduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca Akiş GYO'nun sahibi olduğu Akasya ve Akbatı AVM'lerin stratejik konumlarının rekabeti önemli oranda bertaraf ettiği, yerli ve yabancı olmak üzere uzun süredir devam eden nitelikli kiracı karmasının olduğu, doluluk oranlarının Akasya'da yüzde 96, Akbatı'da ise yüzde 98 gibi son derece yüksek seviyelerde olduğuna vurgu yapıldı. Gelecek yıllar için taahhüt edilmiş bir yatırım harcamasının olmaması ve şirketin Ağustos 2020 sonuna doğru yaptığı uzun vadeli kredi anlaşmasının ortalama borç vadesini uzatmasının olumlu olarak değerlendirildiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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