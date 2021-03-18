Fitch: ABD yönetimindeki değişikliğin ardından 500 milyar dolarlık özel çekme hakkı tahsisi muhtemel
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Fitch: ABD yönetimindeki değişikliğin ardından 500 milyar dolarlık özel çekme hakkı tahsisi muhtemel

18.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:08
Fitch: ABD yönetimindeki değişikliğin ardından 500 milyar dolarlık özel çekme hakkı tahsisi muhtemel

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD yönetimindeki değişikliğin ardından Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) özel çekme hakları (SDR) olarak adlandırılan 500 milyar dolarlık rezerv para biriminin tahsisinin muhtemel hale geldiğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD yönetimindeki değişikliğin ardından Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) özel çekme hakları (SDR) olarak adlandırılan 500 milyar dolarlık rezerv para biriminin tahsisinin muhtemel hale geldiğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı şokun IMF'nin Acil Durum Fonu ile G20'nin borç giderme çabalarıyla gelişen piyasaları ve gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için uyumlu bir çabayı tetiklediği belirtildi.

Açıklamada, "IMF SDR'lerinin genel tahsisine ilişkin ilk görüşmeler ilerleme kaydedemedi ancak ABD yönetimindeki değişikliğin ardından 500 milyar dolarlık tahsisin gerçekleştirilmesi muhtemel hale geldi." değerlendirmesine yer verildi.

Olası SDR tahsisinin acil dış finansman baskısı altındaki ülkelere yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada ancak bunun daha temel dengesizlikleri ya da borç yüklerinden kaynaklanan baskıları ele almada yeterli olamayacağı ifade edildi.

Açıklamada, 500 milyar dolarlık SDR tahsisinin nisan ayında düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda onaylanabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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