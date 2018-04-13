Fitch: ABD Yaptırımları Rus Şirketlerine Baskıyı Arttırdı
Fitch Ratings tarafından ABD'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlarla ilgili yapılan değerlendirmede, "Yaptırımların, söz konusu şirketlerin faaliyetleri ve finansal durumları üzerinde sert etkisinin olması bekleniyor.
Fitch Ratings tarafından ABD'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlarla ilgili yapılan değerlendirmede, "Yaptırımların, söz konusu şirketlerin faaliyetleri ve finansal durumları üzerinde sert etkisinin olması bekleniyor." denildi.
Kaynak: Dunya.com