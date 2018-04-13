Fitch: ABD Yaptırımları Rus Şirketlerine Baskıyı Arttırdı

Fitch Ratings tarafından ABD'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlarla ilgili yapılan değerlendirmede, "Yaptırımların, söz konusu şirketlerin faaliyetleri ve finansal durumları üzerinde sert etkisinin olması bekleniyor.

Fitch: ABD Yaptırımları Rus Şirketlerine Baskıyı Arttırdı

Fitch Ratings tarafından ABD'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlarla ilgili yapılan değerlendirmede, "Yaptırımların, söz konusu şirketlerin faaliyetleri ve finansal durumları üzerinde sert etkisinin olması bekleniyor." denildi.

Kaynak: Dunya.com

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