Fitch, ABD ve Çin'in büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, ticaret politikası bozulmalarının küresel ekonomik görünümü "kararttığı" değerlendirmesi yapılarak, Avro Bölgesi, ABD ve Çin'in 2019 ve 2020'ye ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi.

10.09.2019 14:50
Fitch, ABD ve Çin'in büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, ticaret politikası bozulmalarının küresel ekonomik görünümü "kararttığı" değerlendirmesi yapılarak, Avro Bölgesi, ABD ve Çin'in 2019 ve 2020'ye ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi.

Kaynak: Dunya.com

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