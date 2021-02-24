Fitch: ABD tahvil getirilerinin üzerindeki yukarı yönlü baskı sürecek
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Fitch: ABD tahvil getirilerinin üzerindeki yukarı yönlü baskı sürecek

24.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:44
Fitch: ABD tahvil getirilerinin üzerindeki yukarı yönlü baskı sürecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD devlet tahvili getirilerinde orta vadede yukarı yönlü baskının devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD devlet tahvili getirilerinde orta vadede yukarı yönlü baskının devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, büyük çaplı teşvikler ile ABD ekonomisinin toparlanmasının hızlanmasının beklendiği, orta vadede ABD devlet tahvillerinin getirilerindeki yukarı yönlü baskının da sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin getirisinin son dönemde yüzde 1,4'e kadar yükselmiş olmasına rağmen tarihi ortalamaları dikkate alındığında aşırı düşük seviyede oldukları kaydedildi.

Açıklamada ABD'de uzun vadeli enflasyon riskinin arttığı, salgının ülkede gelir dağılımı adaletsizliğini artırdığı, buna karşılık gelirlerin artırılması yönünde politikaların uygulamaya konulabileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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