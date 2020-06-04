Fitbit'ten Kovid-19 Hastaları İçin Vantilatör: Fitbit Flow Giyilebilir cihazlar ve akıllı ürünler üreticisi olarak bilinen Fitbit, Kovid-19 hastaları için özel vantilatör tasarladı.

Giyilebilir cihazlar ve akıllı ürünler üreticisi olarak bilinen Fitbit, Kovid-19 hastaları için özel vantilatör tasarladı. Şirket, ABD Sağlık Bakanlığı'ndan acil durum onayı aldı. Ayroca ABD hükümetinin Gıda ve İlaç İdaresi, Fitbit'e Covid-19 bulaşan hastalara yardım etmek için kullanılacak vantilatör için acil kullanım yetkisi verdi. Koronavirüs hastalarına özel teknolojik ürünlerden Fitbit Flow vantilatörün özellikleri haberimizde.

Koronavirüs Hastalarına Özel Vantilatör

Dünya genelinde normalleşme sürecine girildi, maske + sosyal mesafe kuralı ile yaşamaya başladık. Koronavirüs vaka sayısında azalış olsa da tehlike hala sürüyor, Kovid-19 can almaya devam ediyor. Dolayısıyla gelişimin oldukça hızlı olduğu teknoloji sektörü oldukça hareketli, her geçen gün yeni bir ürünle karşılaşıyoruz. Fitbit'in koronavirüs hastaları için ürettiği vantilatör Fitbit Flow bunlardan biri.

Fitbit Flow Vantilatör Özellikleri Neler?

Fitbit Flow, basit kullanıcı arayüzü sunan, gelişmiş sensörler ve uyarı sistemleri ile oluşturulmuş ve kullanımı kolay bir vantilatör. Bu, özel öğrenme ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve aynı zamanda daha düşük fiyat aralığı veya uygun maliyetli acil durum vantilatörlerini hedef alan bir ürün olarak geliştirilmiş.

Koronavirüs İkinci Dalga Beklenmediğinden Talep Olmayabilir

ABD hükümetinin şu anda Fitbit ile Flow vantilatör ünitelerini tedarik etmek için görüşmelerde olduğu bildiriliyor. Fitbit, bilinen bir akıllı ürün üreticisi olduğundan aktivite izlemede avantaj sağlayacağını belirten üretim yeteneklerine güveniyor. Ancak, şirketin üstesinden gelmesi gereken birkaç engel var. Örneğin; müşteri tabanı. Piyasaya gelişi nispeten geç olduğu için satış yapacak müşteri bulması zor. Ayrıca ikinci bir koronavirüs dalgasının gelip gelmeyeceği belirsiz olduğundan bu vantilatöre talep olmayabilir.