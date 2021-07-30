Fıstıklar ayıklanmaya başlandı
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Fıstıklar ayıklanmaya başlandı

Fıstıklar ayıklanmaya başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kilis'te yeni mahsul Antep fıstığından önce toplanan ve "boz" olarak tabir edilen tam olgunlaşmamış iç fıstığın hasadına başlanırken, fıstıklara kavlatma (kabuğundan ayırma) işlemleri hummalı bir şekilde sürüyor.

Kilis'te yeni mahsul Antep fıstığından önce toplanan ve "boz" olarak tabir edilen tam olgunlaşmamış iç fıstığın hasadına başlanırken, fıstıklara kavlatma (kabuğundan ayırma) işlemleri hummalı bir şekilde sürüyor.

Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen Antep fıstığının hasadına Kilis'te sürerken, toplanan fıstıklar fabrikalarda dış kabuğu ayırtıldıktan sonra kurutuluyor. "Fıstık üretiminde Kilis, Türkiye'de 6'ıncı sırada bulunan kentte, 70 bin dekar alanda, üretim yapılıyor. 5 bin ton ürün elde ediliyor. Fıstık ağaçlarından toplanan fıstıklar, fabrikaya getiriliyor. Burada dış kabuğu makineden çıkarıldıktan sonra fıstık yıkanıyor. İçi boş olan fıstıklar su yüzeyinde kaldığı için içerisi dola olan fıstıklar kurumak üzere seriliyor. Ortalama 3 gün süren kurutulma işleminden sonra fıstığın içerisi çıkarıldıktan sonra tatlı ve baklava yapımında kullanılıyor.

Fıstık kavlatma fabrikası sahibi Adeviye Mercimek, Boz fıstığın Güneydoğu'nun incisi olduğunu ifade ederek, "Fıstıklar toplanıyor. Toplanan fıstıklar fabrikaya getiriliyor. Fabrikadaki makinelerden dış yeşil kabuklarından ayrılıyor. Temizlenip yıkandıktan sonra kurutulmak üzere güneşe seriliyor" dedi. - KİLİS

Fıstıklar ayıklanmaya başlandı
Fıstıklar ayıklanmaya başlandı
Fıstıklar ayıklanmaya başlandı
Fıstıklar ayıklanmaya başlandı
Fıstıklar ayıklanmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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