"Fıstık" ve yavruları okulun maskotu oldu

17.09.2019 11:46

Giresun'da bir lisede yavruyken sahiplenilen köpek ve yavruları, öğrencilere hayvan sevgisini aşılıyor.

Görele ilçesindeki Görele Anadolu Lisesinin bahçesinde yaklaşık bir yıl önce ıslak ve titrerken bulunan köpek, öğretmenlerin aldığı ortak kararla sahiplenildi.

Fıstık adı verilen ve öğrenciler tarafından çok sevilen köpek, bir süre önce üzerinden araba geçmesi sonucu yaralandı. Tedavi masrafları öğretmenlerce karşılanan köpek Samsun'da ameliyat ettirildi.

Tedavi sonrasında tekrar okula getirilen ve henüz bir aylık 2 yavrusu bulunan Fıstık'ın bakımı öğrenciler ve öğretmenler tarafından yapılıyor.

Okulun adeta maskotu haline gelen hayvanları öğrenciler ders aralarında seviyor.

"Amacımız öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması"

Okul Müdürü Mehmet İncirkuş, Fıstık'ı geçen yıl yavruyken okulun kapısında üşümüş bir halde bulduklarını söyledi.

Köpeği sahiplenme kararı aldıklarını ifade eden İncirkuş, öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla köpeğe bakmaya başladıklarını belirtti.

İncirkuş, öğrencilerle Fıstık adını verdikleri köpeğe kulübe yaptıklarını dile getirerek, "Öğrenciler köpeğe alıştı, zaman içerisinde çocuklar sahiplendiler. Öğrenciler istedikleri saatte Fıstık ve yavrularını seviyorlar, oynuyorlar bir müddet sonra da derse giriyorlar. Köpekle geçirdikleri zaman rehabilitasyon gibi oluyor." dedi.

Hayvan sevgisini Fıstık ile öğrencilere aşıladıklarını vurgulayan İncirkuş, şöyle devam etti:

"Cana verilen değeri, canın çok önemli olduğunu, sadece insanların değil hayvanlar ile bitkilerin de canlarının çok değerli olduğunu çocuklar anladılar. Zaman içerisinde cana verdiğimiz değer sadece çocuklar değil kamuoyu tarafından da çok iyi anlaşılacak. Biz aynı duyarlılığı çevredeki vatandaşlardan da bekliyoruz. Köpeği burada istemeyen çevre sakinleri de oldu."

İncirkuş, köpeklere mamaları öğretmenler olarak kendi aralarında topladıkları paralarla aldıklarını kaydederek, bazen isteyen öğrencilerin de mama getirdiğini aktardı.

Öğrencilerle eski sıralardan birkaç kulübe daha yaptıklarını ifade eden İncirkuş, "Sadece Fıstık'a değil birkaç köpeğe daha baktık ama zaman içerisinde cins köpek olduğu için vatandaşlar bizden istedi. Biz de teslim ettik." diye konuştu.

- Yaralı köpeğe bebek gibi baktılar

Köpeğin sahiplenilmesine öncülük eden Müdür Yardımcısı Hanife Dudu Kara ise Fıstık'ın okul çevresinde üzerinden araç geçmesi sonucu ayak kemiğinin kırıldığını dile getirerek, Samsun Hayvan Hastanesinde köpeği ameliyat ettirdiklerini söyledi.

Samsun'daki kızının evinde 2 ay köpeğe baktıklarını anlatan Kara, "Zor bir süreçti. Normal hasta bir insan nasıl bakılıyorsa ona da öyle baktık, altını bezledik. İki ay sonucunda tekrar okulun bahçesine getirdik. Şimdi iyi, 2 tane de yavrusu oldu." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden İrem Şengün de köpeklerle ilgilenmeye çalıştıklarını, onları çok sevdiklerini vurguladı.

Öğrenci Selim Emre Karnal da tüm öğrencilerin köpeği sevdiğini söyleyerek, hayvanlara sahip çıktıklarını belirtti.

Kaynak: AA