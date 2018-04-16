Fıstık ve Çikolata Belgesel Oldu

Belgesel yapımcısı ve gezgin Coşkun Aral'la Nestlé Damak'ın birlikte hayata geçirdiği "Efsane Tadın İzinde: Fıstık ve Çikolata" belgesel film, bir fıstık fidanıyla Antep'te başlıyor, Meksika'da bir kakao çiftliğine kadar sürüyor.

Fıstık ve Çikolata Belgesel Oldu

Belgesel yapımcısı ve gezgin Coşkun Aral'la Nestlé Damak'ın birlikte hayata geçirdiği "Efsane Tadın İzinde: Fıstık ve Çikolata" belgesel film, bir fıstık fidanıyla Antep'te başlıyor, Meksika'da bir kakao çiftliğine kadar sürüyor…

Kaynak: Dunya.com

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