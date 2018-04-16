Fıstık ve Çikolata Belgesel Oldu

Belgesel yapımcısı ve gezgin Coşkun Aral'la Nestlé Damak'ın birlikte hayata geçirdiği "Efsane Tadın İzinde: Fıstık ve Çikolata" belgesel film, bir fıstık fidanıyla Antep'te başlıyor, Meksika'da bir kakao çiftliğine kadar sürüyor…