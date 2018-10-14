Fıstık Kenti" Zeytincilikte de İddialı

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Antep fıstığının yanı sıra kendine özgü yağlık türleriyle Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Gaziantep'te üreticiler hasat için gün sayıyor.

Bölgeye has "Nizip yağlık" ve "Kilis yağlık" türü zeytin üretiminin yaygın olduğu kentte, bu yıl 70 bin ton zeytin, 11 bin 500 ton da zeytinyağı rekoltesi öngörülüyor.

Hasat döneminin 15-20 gün içinde başlayacağı kentte üreticiler, zeytinin yağlanması için yağmur bekliyor.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Zeytin ve Zeytinyağcılar Komitesi Başkanı ve Zeytin Dostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetin, AA muhabirine, Mezopotamya bölgesinin, dünyanın da kabul ettiği şekilde, zeytinin anavatanı olduğunu anımsattı.

Çetin, stratejik bir ürün olan zeytinde Ege ve Marmara bölgeleri ön plana çıksa da, hem ağaç varlığıyla hem zeytinyağı üretimiyle Gaziantep'in sektör için önemli bir şehir olduğunu vurguladı.

Gaziantep'te şu an meyve veren zeytin ağacı sayısının 9 milyon civarında olduğunu belirten Çetin, "Biz bu sene Gaziantep'te 70 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 10'u sofralık olarak ayrılıyor. 63 bin 500 ton gibi bir rakam da tamamen yağlık olarak değerlendirilecek. Gazi şehrimizde bu yıl 11 bin 500 ton civarında zeytinyağı üretimi bekliyoruz. Türkiye'de beklenen toplam rekolte 193 bin ton." diye konuştu.

Bölgede zeytin hasadına çok az bir zaman kaldığını, üreticinin artık ürünün yağlanması için yağmur beklediğini dile getiren Çetin, şöyle devam etti:

"15-20 gün içerisinde hasada başlanacak. Bu yıl sonbahara girişte istenilen yağmurlar henüz yağmadı. Meyvelerde biraz buruşukluk, ağaçlarda da su ihtiyacı var. Her sene bölgemizde kasım ayının ilk haftasıyla hasada başlarız, ocak ayının ortalarına doğru sezonumuz biter. Bu yıl Gaziantep ülkemizde şanslı durumda. Rekoltemiz iyi, ağaçlardaki meyve tutum oranı çok güzel. Üç yıldır çok sağlıklı bir rekolte elde edemiyorduk ama bu sene Allah'a şükürler olsun, verimli ve güzel bir sene olacak. İhracattaki rakamlarla bağlantılı olmak üzere, zeytinyağı fiyatlarının önceki yıllara göre biraz ucuzlayacağını tahmin ediyorum. Kilogram bazında 16-17 liradan satılabilir diye öngörüyoruz. Geçen yıllarda 20 lirayı aşan rakamlar olmuştu. Yüzde 10-15 civarında fiyatların düşmesi gerekiyor."

"İngiltere'den gümüş, İtalya'dan altın madalya"

Türkiye'nin zeytin üretiminde dünyada üst sıralarda yer almasına rağmen tüketimde çok daha gerilerde olduğunu anımsatan Çetin, kişi başı yıllık 2-2,5 kilogram olan tüketimin artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Çetin, iklimi ve coğrafyası itibarıyla Türkiye'de çok çeşitli zeytin türleri yetiştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 90'a yakın, dünyaca kabul edilmiş zeytin türü var. Sırf 'Gemlik' türünün bile kendi içinde 20'ye yakın cinsi var. Gaziantep'te ise Kilis ve Nizip yağlık denilen zeytinler yetiştiriliyor. Özellikle Kilis yağlık cinsinin en büyük özelliği, 3 kilogramda 1 kilogram yağ verimi olması. Bu da bölgemizin en büyük avantajı. Gaziantep'te son yıllarda hızlı bir ağaç dikimi var. Bu anlamda ülkede ilk sıralardayız. Gaziantep ve Kilis birbirine çok yakın bölgeler. Ağaçlar ve köyler iç içe. Kilis için de meyve veren ağaç miktarının 5 milyon civarında olduğunu söyleyebiliriz. Kilisten bu yıl 8 bin ton yağ verimi bekliyoruz. Kilis yağlık ve Nizip yağlık cinslerimizin yağının ayrı bir aroma, renk ve lezzeti olduğuna inanıyoruz."

Yaklaşık 13 yıldır zeytincilikle uğraştığını ifade eden Çetin, "Bu bölgeden elde ettiğim yağlarla uluslararası yarışmalara katıldım. Geçen yıl İngiltere'den gümüş, İtalya'dan altın madalya aldım. Bunlar doğru tekniklerle işlenen bir yağın dünyada da kabul gördüğünü gösteriyor." diye konuştu.