Fıstık Kabuğu Sanatı İnşaat Sektörüne Giriyor

Fıstık kabuğu sanatı inşaat sektörüne giriyor

GAZİANTEP - Fıstık kabuklarını kullanarak ayakkabıdan tarağa, mutfak eşyalarından hediyelik eşyalara kadar pek çok eşyayı sanat eserine dönüştüren sanatçı Nilay Emek Gündüz, mobilya ve inşaat sektöründe yer almak istedikleri belirtti.

Sanatçı Nilay Emek Gündüz, "Birçok ürün yelpazesinin ardından şimdi de mobilya ve inşaat alanına yönelmek istiyoruz. Fıstık kabuğundan duvar kaplaması çalışmaları yaptık. İç ve dış cepheye oldukça dayanıklı ve hiçbir tehlike arz etmeyen, zamana da meydan okuyan bir ürün haline geldi. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra fıstık kabukları ile yapmış olduğumuz kaplama malzemelerimiz inşaat sektöründe yer alacaktır" dedi.

"Fıstık kabuğuna inci muamelesi yapıyorum"

Nilay Emek Gündüz, Gaziantep fıstığının altın madeni değerinde olduğunu ve kabuğuna da inci muamelesi yaptığını söyledi. Gündüz, "Gaziantep fıstığı altın madeni gibidir. Ben de kabuklarına inci muamelesi yapmak istedim. Önce sanatsal çalışmalar yaptık şimdilerde ise bunu tescilli bir marka haline getirdik. 7'den 70'e ürün yelpazesi ile birçok ürün üzerinde kullanmaya gayret gösteriyoruz. Burada çocuklar için tasarladığımız tamamen doğal oyuncaklar var" şeklinde konuştu.

"Sadece Antep fıstığı kabukları kullanıyoruz"

Gündüz, fıstık kabuğu ile kaplama sanatında sadece Gaziantep fıstığının kabuklarını kullandıklarını belirterek, "Bunlar tamamen el yapımıdır. Bunların fabrikasyon olma şansı yok. Teknolojinin ulaşamadığı tek yer budur diye düşünüyorum. Fıstık kabukları tamamen doğal ham maddesi bizim topraklarımızda yetişiyor. Gaziantep fıstığının kabukları dışında başka kabukları kullanamıyoruz. Çünkü diğer bölgelerden gelen kabuklar tasarımın şeklini bozuyor. Tamamen Antep kokan çalışmalar diyoruz bunlara" diye konuştu.

Gündüz, fıstık kabukları ile kaplanan mobilya ve duvarların daha dayanıklı ve sağlıklı olduğunu vurguladı.