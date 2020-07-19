Fıstık hırsızlığı şüphelileri yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık çaldığı iddia edilen şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.
19.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:26
Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık çaldığı iddia edilen şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.
Nizip ilçesi Yunus Emre Mahallesi mayın deposu civarında fıstık çaldığı iddia edilen şüpheliler Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Nizip sanayi sitesi girişinde yakalandı. Şüpheliler işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA