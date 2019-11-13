13.11.2019 22:11 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:11

Fıstık hırsızlarının elebaşı yakalandı

GAZİANTEP - Fıstık hırsızları şebekesinin elebaşısı olan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen C.K isimli şahıs Jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Gaziantep ve ilçeleri Nizip, Nurdağı, Araban ile Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde toplamda 20 dosyası olan, hakkında yakalama kararı bulunan ve Cezaevi firarisi olan, ayrıca birçok fıstık hırsızlığı olayının faili ve planlayıcısı olup uzun zamandır Jandarma ekipleri tarafından yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülen C.K. isimli şahıs, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Kom. Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon ile Nizip ilçesinde yakalandı. Adliyeye çıkarılan C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA