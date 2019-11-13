Fıstık hırsızlarının elebaşı yakalandı
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Fıstık hırsızlarının elebaşı yakalandı

Gaziantep'te fıstık hırsızlığı yapan şebekenin elebaşı olan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen C.K. isimli şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

13.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:20
Fıstık hırsızlarının elebaşı yakalandı

'te fıstık hırsızlığı yapan şebekenin elebaşı olan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen C.K. isimli şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.


Gaziantep ve , Nurdağı, Araban ilçeleri ile Şanlıurfa ve 'da toplamda 20 dosyası olan, hakkında yakalama kararı bulunan ve cezaevi firarisi olan, ayrıca birçok fıstık hırsızlığı olayının faili ve planlayıcısı olduğu belirlenen C.K. yapılan operasyonla yakalandı. Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla Nizip'te yakalanan C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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