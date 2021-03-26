Fıstık hırsızları kameraya yakalandı
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Fıstık hırsızları kameraya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fıstık hırsızları kameraya yakalandı

Şanlıurfa'da önce park halindeki minibüsten, ardından da bir iş yerinden 1 ton 360 kilo fıstık çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

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Şanlıurfa'da önce park halindeki minibüsten, ardından da bir iş yerinden 1 ton 360 kilo fıstık çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki bir minibüsün çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından minibüsün gittiği güzergahı belirledi. Polis bir süre sonra aynı şüphelilerin Şanlıurfa Ticaret Merkezindeki bir depodan da 1 ton 360 kilo fıstık çaldığını belirledi. Buradaki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerinin Sedat Ç., Mehmet A. ve Aziz Ç. olduğu saptanan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Fıstık hırsızları kameraya yakalandı
Fıstık hırsızları kameraya yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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