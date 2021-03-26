Fıstık hırsızları kamerada
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Fıstık hırsızları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fıstık hırsızları kamerada Şanlıurfa'da önce park halindeki minibüsten, ardından da bir iş yerinden 1 ton 360 kilo fıstık çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

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Fıstık hırsızları kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da önce park halindeki minibüsten, ardından da bir iş yerinden 1 ton 360 kilo fıstık çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki bir minibüsün çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından minibüsün gittiği güzergahı belirledi. Polis bir süre sonra aynı şüphelilerin Şanlıurfa Ticaret Merkezindeki bir depodan da 1 ton 360 kilo fıstık çaldığını belirledi. Buradaki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerinin Sedat Ç., Mehmet A. ve Aziz Ç. olduğu saptanan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fıstık hırsızları kamerada
Fıstık hırsızları kamerada
Fıstık hırsızları kamerada
Fıstık hırsızları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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