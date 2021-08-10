Fıstık hırsızları jandarmaya yakalandı
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Fıstık hırsızları jandarmaya yakalandı

Fıstık hırsızları jandarmaya yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te, devriye görevi yapan jandarma timlerinin şüphelenerek durdurdukları motosiklette 110 kilo çalıntı fıstık ele geçirildi.

Gaziantep'te, devriye görevi yapan jandarma timlerinin şüphelenerek durdurdukları motosiklette 110 kilo çalıntı fıstık ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karkamış ilçe mülki sınırında yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında, motosikletle Karkamış ilçesinden Nizip ilçesine seyir halinde olan 2 şüpheli şahıs şüphe üzerine durduruldu. Şahısların üzerinde ve motosiklette yapılan aramalarda 110 kilogram yaş fıstık ele geçirildi. Olayın aydınlatılması için yapılan araştırmalar neticesinde, fıstıkların Karkamış ilçesi Subağı Mahallesi'nde yaşayan Abey Çiçek ve Ali Çakır'ın bahçesinden çalındığı tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi Süleyman Çalma ve Şürkü Demir, Nizip Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan çapraz sorgulaması ve KAFES/KEP uygulama delilleri sonucu Süleyman Çalma isimli şahıs suçunu itiraf etti. Şahısların hırsızlık suç kayıtlarının kabarık olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemleri biten 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 31 ABU 382 plakalı motor sürücüsü Şürkü Demir ve yanında bulunan Süleyman Çalma'ya KTK'yı ihlallerinden dolayı 6 bin 360 TL idari trafik cezası da uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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