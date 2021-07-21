Türkiye'nin ilk lisanslı Antep Fıstığı Deposu

Türkiye'nin ilk lisanslı Antep Fıstığı Deposu 'Yeşil Altın'ın hem ömrü uzayacak hem de değerinde satılacak Çiftçiler elektronik ürün senedini teminat olarak gösterip her türlü ticareti yapabilecek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Yeşil altın'ın değerine değer kattık" "Bölgesel kalkınmaya...

Türkiye'nin ilk lisanslı Antep Fıstığı Deposu

'Yeşil Altın'ın hem ömrü uzayacak hem de değerinde satılacak

Çiftçiler elektronik ürün senedini teminat olarak gösterip her türlü ticareti yapabilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

"Yeşil altın'ın değerine değer kattık"

"Bölgesel kalkınmaya örnek projemiz ile fıstık elektronik ortamda alınıp satılacak"

ANKARA - Dünyadaki rakiplerine lezzetiyle fark atan Antep fıstığı, lisanslı deposuna kavuştu. 10 bin ton kapasiteli Türkiye'nin ilk ve en modern lisanslı deposu ile Yeşil Altın'ın hem ömrü uzayacak hem de değerinde satılacak.

Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Namı diğer "yeşil altın" Antep fıstığının değerine değer kattık. Ülkemizin ilk lisanslı deposunu Gaziantep'e kazandırdık. Bölgesel kalkınmaya örnek projemiz ile fıstık elektronik ortamda alınıp satılacak." mesajını verdi.

10 milyon TL'lik ika finansmanı

Gaziantep Ticaret Borsası Antep Fıstığı Lisanslı Deposu Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı eliyle Gaziantep Ticaret Borsası tarafından yürütüldü. Yaklaşık 14 milyon TL'lik projenin 10 milyon TL'lik kısmı İKA finansmanı ile gerçekleştirildi.

Hem depo hem ihtisas borsası

CMDP kapsamında inşa edilen lisanslı depo ve ürün ihtisas borsası ile üreticiler sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşacak. Proje ile Antep fıstığı fiziki dolaşım yerine elektronik ürün senedi aracılığıyla alınıp satılacak. Böylece ürünün ticareti kolaylaşacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılışını yaptığı Antep Fıstığı Lisanslı Deposu, 200 bin kişinin ekmek kapısı.

10 bin ton kapasiteli Türkiye'nin en modern ve en büyük lisanslı depoculuk işletmesi sayesinde serbest piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının da önüne geçilmiş olacak. Lisanslı depo sayesinde artık çiftçi ürününü ucuza satmak zorunda kalmayacak. Çiftçiler ellerindeki elektronik ürün senedini de teminat olarak gösterip her türlü ticareti yapabilecek.

Süreç nasıl işleyecek

Antep fıstığı üreticileri, ürünlerini lisanslı depoya getirecek. Eksper tarafından ürün ön incelemeye tabi tutulacak. Ön onay verilmesinin ardından sınıflandırmak üzere üründen homojen numune alınacak. Alınan numune, analiz edilerek ürünün kalitesi belirlenerek sınıflandırılacak. Kalite kriterine uygun olan ürün için ELÜS yani Elektronik Ürün Senedi oluşturulacak.

Üretici isterse ELÜS'ü Ürün İhtisas Borsasında satabilecek veya istediği zaman lisanslı depodan ürününü geri çekebilecek.

Depolama sorunu

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, tesis kurulmadan önce çiftçilerin fıstıklarını depolarken sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak "Ya evlerinde ya da evlerinin altlarındaki depolarında muhafaza ediyorlardı. Bunun da riskleri vardı." dedi.

Komisyoncuları gezmeyecek

Artık üreticilerin komisyoncuları gezip ürününü pazarlama derdine düşmeyeceğini kaydeden İKA Genel Sekreteri Akyılmaz, "Elektoronik senetler üzerinden dijital ortamda çiftçilerimiz ürünlerinin hızlı bir şekilde satış ve pazarlamasını yapabilecekler" diye konuştu.

Tek tıkla satış

Genel Sekreter Akyılmaz, çiftçilerin lisanslı depoculuğun sağladığı teşviklerden, stopaj indirimlerinden yararlanacağının altını çizerek "Çiftçilerimiz oturdukları yerden bir tıkla ürünlerini anında elektronik senetler üzerinden satabilecek." dedi.

Erken hasat ediyoruz

Fıstık üreticisi Mustafa Kaya, "Depolama sorunu olduğu için ürünü ağacın üzerinde satmak zorunda kalıyoruz. O yüzden erken hasat ediyoruz. Fiyat çok aşağı gidiyor. Biz iki ay sonra ürünümüzü toplayacağız. Kara kara düşünüyoruz ürünümüzü nereye koyacağız diye. ya erken vermek zorundayız ucuz fiyata ya da komisyonculara teslim etmek zorunda kalıyoruz. Depo sorunu ortadan kalkarsa çiftçi kazanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Komisyoncu kendisine alıyor

Bir başka üretici Mehmet Hanefi Yılmaz, "Devlet fıstık için saklama yeri tahsis ederse vatandaş emin olarak malını bir yere koymuş olur. Komisyonculara gidiyoruz adam büyük tüccarla anlaşmış başkasına almış gibi gösteriyor. Hem komisyon alıyor hem de ürünü aslında kendi satın alıyor. Onun için hiçbir şekilde fiyatta diretme şansımız kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Kararma oluyor

Sait Duymuş da "Ağustos ayında fıstığı kırmaya başlıyoruz. Bir ay sürüyor. Fıstığı kapalı yere koyduğumuzda havasız olduğunda fıstıkta kararma oluyor onun için illa hava alacak yerde olması lazım. Depo olursa iyi olur. Devlet güvencesi olarak ne hırsızdan korkarsın ne malım karardı dersin. Orda garantide durur. İhtiyacın olduğunda verirsin. Ucuza da vermezsin" yorumunu yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı