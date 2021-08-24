Fıstık fiyatları ne kadar oldu? 2021 güncel fıstık kilogram fiyatı ne kaç TL?

2021 fıstık fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Tarım gündeminin en önemli konularından olan 2021 güncel fıstık kilogram fiyatı ne kaç TL olacağı, çiftçilerin çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, 2021 güncel fıstık kilogram fiyatı ne kaç TL? Fıstık fiyatları ne kadar oldu?