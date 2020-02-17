: Fıstık çuvalları arasında 38 bin 110 paket sigara ele geçirildi

17.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:50

Şanlıurfa'da fıstık çuvalları arasına gizlenmiş şekilde 38 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Şanlıurfa-Mardin kara yolunda bir tırı durdurdu.

Tırda arama yapan ekipler, fıstık çuvalları arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 38 bin 110 paket sigara, 2 bin 900 paket elektronik sigara tütünü, 991 kilogram nargile tütünü ve 189 kulaklık ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü ile yanındaki kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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