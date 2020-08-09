Fıstık bahçesinde silahlı kavga: Baba ile oğlu öldü, 7 yaralı
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Fıstık bahçesinde silahlı kavga: Baba ile oğlu öldü, 7 yaralı

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, kiraya verilen fıstık bahçesinde arazi sahibi ile kiracılar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Fıstık bahçesinde silahlı kavga: Baba ile oğlu öldü, 7 yaralı
09.08.2020 12:26 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:40

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, kiraya verilen fıstık bahçesinde arazi sahibi ile kiracılar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tüfeklerden çıkan saçmalara hedef olan Mehmet Ağgün (61) ile oğlu Hüseyin Ağgün (34) yaşamını yitirdi, olaya müdahale eden bir uzman çavuşun da aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Karkamış'ın Alaçalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ağgün beraberinde oğlu ve akrabaları ile birlikte sahibi olduğu ve kiraya verdiği fıstık arazisine gitti. Ağgün ile fıstık bahçesini kiraya verdiği kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada tartışmayı görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla fıstık bahçesine gelen jandarma ekipleri, arazi sahipleri ve kiralayan grup arasına girerek taraflara engel olmaya çalıştı. 

Tartışma sırasında iki taraf yanlarındaki tüfeklerle birbirine ateş açmaya başladı. Bir uzman çavuşun ayağından vuruldugu silahlı kavga jandarmaların müdahalesi ile sonlandırıldı. Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından pompalı tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ile oğlun cenazesi morga gönderilirken, yaralanan uzman çavuş ile Faik Bucak, İsmail Bucak, Adem Bucak, Nabi Bucak ve arazi sahibi Ağgün ailesinden isimleri öğrenilemeyen 2 kişi Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.Yeni bir kavga yaşanmaması için fıstık arazisinde ve yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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