Fıstık bahçesinde kenevir ve tüfek ele geçirildi
ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde düzenlenen operasyonda, fıstık bahçesinde 824 kök kenevir ile 2 tüfek ele geçirildi.
28.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:34
ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde düzenlenen operasyonda, fıstık bahçesinde 824 kök kenevir ile 2 tüfek ele geçirildi.
Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Uzunkuyu köyünde R.A.'ya ait bahçede arama yaptı. Arama yapılan fıstık bahçesine ekili 824 kök kenevir ile 2 ruhsatsız tüfek bulundu. Kenevir ve tüfeğe el koyan jandarma, R.A.'yı sorgulamak üzere gözaltına aldı.
Kaynak: DHA