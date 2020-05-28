Fıstık bahçesinde kenevir ve tüfek ele geçirildi
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Fıstık bahçesinde kenevir ve tüfek ele geçirildi

ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde düzenlenen operasyonda, fıstık bahçesinde 824 kök kenevir ile 2 tüfek ele geçirildi.

Fıstık bahçesinde kenevir ve tüfek ele geçirildi
28.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:34

ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde düzenlenen operasyonda, fıstık bahçesinde 824 kök kenevir ile 2 tüfek ele geçirildi.

Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Uzunkuyu köyünde R.A.'ya ait bahçede arama yaptı. Arama yapılan fıstık bahçesine ekili 824 kök kenevir ile 2 ruhsatsız tüfek bulundu. Kenevir ve tüfeğe el koyan jandarma, R.A.'yı sorgulamak üzere gözaltına aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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