Fıstık bahçesinde kenevir ve tüfek ele geçirildi ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde düzenlenen operasyonda, fıstık bahçesinde 824 kök kenevir ile 2 tüfek ele geçirildi.

ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde düzenlenen operasyonda, fıstık bahçesinde 824 kök kenevir ile 2 tüfek ele geçirildi.

Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Uzunkuyu köyünde R.A.'ya ait bahçede arama yaptı. Arama yapılan fıstık bahçesine ekili 824 kök kenevir ile 2 ruhsatsız tüfek bulundu. Kenevir ve tüfeğe el koyan jandarma, R.A.'yı sorgulamak üzere gözaltına aldı.

Kaynak: DHA