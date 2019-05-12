Fıstık bahçelerini atadan kalma yöntemlerle sürüyor...Atla sürülen fıstık bahçeleri havadan görüntülendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te maddi imkanı olmadığı için traktör sahibi olamayan çiftçiler, atadan kalma yöntemlerle tarlalarını sürüyor. Çiftçiler, 2 ata koşulan kara saban ile çift sürüyor.

Ülkede gelişen teknolojiyle ve tarımsal üretim imkanlarına rağmen halen daha kara saban ile tarlalar sürülüyor. Bir dönemin vazgeçilmezi olan ve son yıllarda iyice unutulmaya yüz tutan geleneksel tarım araçlarından olan karasaban, bazı antep fıstığı bahçelerinde maddi imkanı bulunmayan çiftçilerin yardımına yetişiyor. Çiftçilerin büyük emek harcayarak tarıma elverişli hale getirdiği tarım arazileri, karasabana koşulan 2 at yardımıyla sürülüyor. Atla sürülen fıstık bahçeleri, görenlere eski dönemlere nostaljik bir yolculuğa çıkarırken, bölge insanının ise gelişen teknolojiye rağmen geleneklerine sahip çıktığı yönünde yorumlara da neden oluyor.

Ata bağlanan karasaban ile sürülen çift ve fıstık bahçeleri havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA