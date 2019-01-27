Fiskobirlik Olağan Genel Kurulunun Ardından

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in Türkiye için değerli bir markadır olduğunu ve bu markayı yaşatmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğin 80. Olağan Genel Kurulunun dün Giresun'da gerçekleştirildiğini anımsattı.

Delegelerin mevcut yönetime, istikrarın devam etmesi anlamında desteğinin sürdüğünü belirten Bayraktar, genel kurulda birliğin geçmişinin ve geleceğinin tekrar değerlendirildiğini ifade etti.

Bayraktar, yönetim kurulu olarak dört yıl yeni hedefler doğrultusunda FİSKOBİRLİK'te görev yapacaklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"İnşallah bundan sonra da geçmişten buraya kadar getirdiğimiz bu kurumu sıkıntılarını gidererek, gelecekte daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda önümüzde 4 yıl süre var. FİSKOBİRLİK'in her geçen yıl, bir yıl öncesine göre üzerine yeni taşlar koyarak büyüyeceğini düşünüyorum."

FİSKOBİRLİK'in büyük bir kurum, devasa bir yapı ve Türkiye'nin fındık anlamında göz bebeği konumunda bulunduğunu aktaran Bayraktar, "Bu farkındalığın yaratılması, siyasete, sivil toplum örgütlerine bu kurumun piyasa için olmazsa olmaz olduğunun anlatılması anlamında yeni faaliyetlere gireceğiz. FİSKOBİRLİK, Türkiye için değerli bir markadır ve bu markayı yaşatmak için de hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bayraktar, yarın yeni yönetim kurulunun toplanarak kurumun mevcut durumu ve gelecekle ilgili değerlendirmelerde bulunacağına işaret ederek, yurt dışına gerçekleştirilen ihracat miktarının yanı sıra pazar ağını genişletme adına da çeşitli projelere imza atacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA