FİSKOBİRLİK işçilerinden Tomakin'e cevap

21.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:30

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'in FİSKOBİRLİK'e yönelik eleştirileri üzerine bir grup işçi AK Parti İl Başkanlığı'na giderek görüşmek istedi.



AK Parti Ordu İl Başkanı ile görüşemeyen FİSKOBİRLİK çalışanları açıklamalarda bulundu.



FİSKOBİRLİK işçileri adına açıklama yapan Özlem Ertemoğlu Özdemir, "Fiskobirlik 1938 den beri 82 yıldır faaliyet gösteren dünyanın en büyük üretici birliğidir. FİSKOBİRLİK yaklaşık bin kişiyi istihdam etmektedir. Biz Fiskobirlik çalışanları olarak Fiskobirlik sayesinde evimize ekmek götürüp ailemizin geçimini sağlamaktayız. Derdimiz eve ekmek götürmek derdi olunca biz çalışanlar haklı olarak hakkımızı aramak zorundayız. Biz işçiler yarın sabah itibariyle işimizden ayrıldığımızda bizlere herhangi bir işletmede çalışabilecek bir iş ortamı sağlayabilecek midir? 2019 yılında TMO'dan Fiskobirlikçe satın alınan 10 bin ton fındığın kırımı, işlenmesi, kavrulması ve mamül yapılması aşamasında sürekli çalışırken bugün dönüşümlü olarak kısa süreli çalışmaktayız. Fiskobirlik şu anda TMO'dan en az 10 bin ton fındığın talebi aşamasındayken neden böyle bir açıklama ihtiyacı hissedilmiştir.? Bu 10 bin ton fındık bizim işimiz, aşımız geçimimiz. Geçen yıl almış olduğumuz fındığın parasını ödedik. Bu bölgede çalışabileceğimiz kurum sayısı parmakla gösterecek kadar az. Gençlerimiz bölgemizi terk ederek başka bölgelere hızlı göç yaptığı bir gerçektir. Fiskobirlik; Fındık Entegre İşleme Tesisleri arasında Nuga markasıyla Nutella gibi bir dünya devine kafa tutan tek işletme olmasına rağmen bu katma değer görmemezlikten gelinmemelidir" dedi.



AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin'in açıklaması



Başkan Tomakin geçtiğimiz günlerde Fiskobirlik'in "TMO'nun fındığına talibiz" şeklindeki açıklamasına yönelik şu açıklamada bulunmuştu: "Asıl görevi fındığa yeni pazarlar bulmak, fındığı mamul yaparak en iyi şekilde piyasaya sunması gereken, sonra da marketçiliğe başlayan beceriksiz FKB yöneticileri şimdi çıkmış TMO'nun sattığı fındığa talibiz diyorlar. Her sezon döneminde üreticinin fındığına talibiz diye açıklama yapıyorlar, size hangi üretici güvendi de fındık verdi" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA