Fiskobirlik'in 55'inci Marketi Giresun'da Açıldı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) bünyesindeki FİSKOMAR'ın 55'inci şubesi Giresun'da açıldı.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Osmaniye Mahallesi'ndeki FİSKOMAR'ın açılış töreninde yaptığı konuşmada, fındığın olduğu her yere çeşitli alternatifler sunarak hizmet etmeye ve istihdamı artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu anlamda FİSKOMAR'ın bir yerel zincir olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Bu marketler, nereden baksanız özelde 20-30 bin üreticinin ortak olduğu kurumun marketi. Belki ulusal zincirler yerelden gelen ürünü rafa sokmak istemiyor ama biz özellikle yerelde üretilen ürünleri rafa sokmaya çalışıyoruz." dedi.

Bayraktar, bu marketlerden alınan her şeyin gerek vergi, gerek istihdam, gerekse de sosyal statüye katkı olarak bölgede kaldığını vurgulayarak, FİSKOBİRLİK ve FİSKOMAR'a sahip çıkılmasını istedi.

FİSKOBİRLİK'in güçlü olmasının bölgedeki insanların verdiği destekle alakalı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Bu kurum ne Lütfi Bayraktar'ın, ne başkasının. Bu kurum aslında bu bölgede yaşayan insanların. Rica ediyorum bu kurumlara sahip çıkın. Lütfen burayı kendi eviniz olarak görün." diye konuştu.

Bayraktar, "FİSKOBİRLİK'in markette ne işi var?" sorusunun doğru olmadığını dile getirerek, "FİSKOBİRLİK bir sürü ürün üretiyor, dolayısıyla bunların sunulacağı alanlar var. FİSKOBİRLİK, kurumu büyütmek için belki fındıkla ilgili yaşanan sorunları daha acil çözebilmek için sizin adınıza doğru ticareti yapmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bayraktar, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ile kurdele keserek FİSKOMAR'ın açılışını gerçekleştirdi.