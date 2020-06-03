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FİSKOBİRLİK'in 2020 ciro hedefi 500 milyon lira

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2020 yılında 500 milyon lira ciro hedeflerinin olduğunu söyledi.

FİSKOBİRLİK'in 2020 ciro hedefi 500 milyon lira
03.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:21

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2020 yılında 500 milyon lira ciro hedeflerinin olduğunu söyledi.

Bayraktar, FİSKOBİRLİK Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, birliğin ayakta kalması için çok büyük çaba gösterdiklerini belirtti.

Kuruma önemli yatırımlar yaptıklarını ve buna bağlı olarak da büyüdüklerini ifade eden Bayraktar, fındık işleme tesisinde halen 20 ana ve 100 barkodlu ürün üretilerek Türkiye ve dünya pazarında satıldığını aktardı.

Bayraktar, tesisin kapasitesinin 4-5 yılda 3-5 kat artırıldığına dikkati çekerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de iyi bir süreç geçirdiklerini kaydetti.

Fındık işleme tesisinde çok ciddi faaliyet içerisinde olduklarına vurgu yapan Bayraktar, satışların geçmişe göre yüzde 20-30 arttığını söyledi.

Bayraktar, fındık kırma fabrikası yatırımlarının da devam ettiğini, son olarak Ordu'nun Fatsa ilçesinde 750 bin dolar maliyetli projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, Giresun'un Bulancak ilçesindeki organize sanayi bölgesinde kendilerine tahsis edilen araziye de tesis yapımı için altyapı çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Bayraktar, 2020 yılında 500 milyon lira ciro hedefleri olduğuna işaret ederek, "Eğer üretirsen üreticiye katkın olur. Eğer üreterek büyürsen fındığa, fındıkçıya katkın olur. Eğer üreterek büyürsen FİSKOBİRLİK'i yaşatma şansın olur. Ortak paydamız, FİSKOBİRLİK ve fındık olmalı." dedi.

Coğrafi işaret belgeleriyle Giresun kalite fındık çeşitleri ve fındık ezmesi ürününün koruma altına alındığını anımsatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Giresun fındığına sahip çıkıyoruz. Fındık çeşitleri ve fındık ezmesine coğrafi işaret alındı. Giresun kalite olmayan fındığı hiç kimse 'Giresun kalite' adı altında satamayacak. Denetim mekanizması kurduk. Tüm piyasayı denetliyoruz. 50 ticari firma bizden yetki belgesi aldı. Biz aslında Giresun'un değerine sahip çıktık. Giresun'un ürettiği ürünü korumakla mükellefiz."

Bayraktar, FİSKOBİRLİK'e çeşitli iddialarla zarar verilmek istendiğini, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını ifade ederek, "Bu kurum bizimse bu kurumun kurumsal yapısına zarar vermemek lazım. Bütün çaba ve mücadelemiz bu olmalı." dye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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