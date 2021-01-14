FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerine tarım sigortası yaptırmalarını önerdi
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FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerine tarım sigortası yaptırmalarını önerdi

14.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:24
FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerine tarım sigortası yaptırmalarını önerdi

FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Turgay Çakmak, fındık üreticilerini tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.

FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Turgay Çakmak, fındık üreticilerini tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.

Çakmak, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan iklim değişikliklerinin fındık için büyük tehlike arz ettiğini belirtti.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini, soğuk geçmesi beklenen kış aylarında adeta yalancı bahar yaşandığını ifade eden Çakmak, bu durumun fındıkta püs ve olgunlaşmanın daha erken gerçekleşmesine neden olduğunu aktardı.

Çakmak, mart ayı ortalarında gerçekleşen doğum işleminin, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıklar nedeniyle daha erken seyredebileceğine kaydederek, şöyle devam etti:

"Şayet mart ayında sıcaklıklar mevsim normallerine dönerse fındıkta don riski oldukça yüksek. Bu nedenle üreticilerimiz devlet destekli bitkisel ürün sigortasını kesinlikle yaptırmalılar. Bu şekilde yaşanabilecek olası don tehlikesine karşı üreticilerimiz kendilerini güvence altına alabilirler."

FİSKOBİRLİK Sigorta ve Aracılık Hizmetleri tarafından da yaptırılabilen devlet destekli bitkisel ürün sigortası için üreticilere kolaylık sağlandığına dikkati çeken Çakmak, ortaklarına yönelik özel bir fiyatlandırma çalışması yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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